Полузащитник "Ворсклы" подписал контракт с российским "Амкаром" и готов к осуждению болельщиками

Украинский футболист Олег Мищенко подписал контракт с российским ФК "Амкар" сроком на 2 года, сообщает пресс-служба ФК "Амкар".

Футболист родился в Пархомовке, Харьковской области, является воспитанником киевского «Динамо». Выступал за ряд украинских клубов, наибольшую известность получил в составе «Говерлы» и «Ворсклы». Выступал за юношеские сборные Украины различных возрастов.

- С Олегом Мищенко мы подписали контракт на 2 года с возможностью пролонгации еще на год, это уже сложившийся футболист, хорошо известный по выступлениям в Украинской Премьер-лиге, в которой провел более 100 матчей. Мы рассчитываем на то, что Олег сможет заменить ушедшего летом в «Локомотив» Александра Коломейцева, - прокомментировал подписание новичка исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Мищенко будет играть за «красно-черных» под номером «99».

В свою очередь, сам игрок в интервью 1football.info заявил: "Я готов к осуждению со стороны болельщиков. Моя позиция такова: я люблю свою страну и горжусь ей. Я - украинец. Но так сложилась судьба - контракт с "Ворсклой" мы по обоюдному согласию не продлили, так что мне пришлось искать варианты для того, чтобы кормить свою же семью. Нам, спортсменам, нечего делить - мы едим один хлеб на футбольном поле. Но я никогда не буду говорить, что я предатель или еще что-то, я люблю свою страну и планирую жить в ней в дальнейшем. Пока же такая ситуация, я переехал, чтобы просто содержать себя и семью"