Лучший бомбардир Евро-2008 не сыграет в финале

Лучший бомбардир чемпионата Европы по футболу испанец Давид Вилья не сможет принять участия в финальном матче против Германии (29 июня). Травма мышцы бедра, полученная Вильей в полуфинале с российской командой (3:0), оказалась серьезной. Форвард повредил бедро в первом тайме и был заменен на 35-й минуте, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

О травме Вильи сразу после матча Россия - Испания сообщил главный тренер испанской команды Луис Арагонес. Наставник не сказал, когда нападающий сможет вернуться в строй, но подчеркнул, что в финале Евро-2008 он наверняка не сыграет.

На чемпионате Европы Давид Вилья забил четыре гола. В матче первого тура группы D против России (4:1) он оформил хет-трик, а в игре второго тура со Швецией (2:1) забил победный мяч в самой концовке встречи.