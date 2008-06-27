Лучший бомбардир Евро-2008 не сыграет в финале
09:24, 27 июня 2008Спорт
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Травма оказалась серьезной
|Давид Вилья. Фото АР
О травме Вильи сразу после матча Россия - Испания сообщил главный тренер испанской команды Луис Арагонес. Наставник не сказал, когда нападающий сможет вернуться в строй, но подчеркнул, что в финале Евро-2008 он наверняка не сыграет.
На чемпионате Европы Давид Вилья забил четыре гола. В матче первого тура группы D против России (4:1) он оформил хет-трик, а в игре второго тура со Швецией (2:1) забил победный мяч в самой концовке встречи.
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