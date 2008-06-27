Хиддинк объяснил поражение сборной России
08:03, 27 июня 2008Спорт
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Тренер "раскусил" план испанцев
|Гуус Хиддинк. Фото АР
Хиддинк считает, что план сборной Испании заключался именно в том, чтобы утомить россиян и добиться победы во втором тайме. "Мы проиграли очень сильному сопернику. Испания - очень хорошая команда", - добавил голландец. Что касается выступления сборной России на Евро-2008, то Хиддинк подчеркнул, что он гордится тем результатом, которого добилась его команда.
Полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Испании завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев. На 50-й минуте счет открыл Хави, а на 73-й и 82-й минутах Даниэль Гуиса и Давид Сильва установили окончательный результат. 29 июня в финале Евро-2008 сборная Испании сыграет с Германией.
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