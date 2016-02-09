Алина Шух и Руслан Дмитренко признаны лучшими легкоатлетами января в Украине

Легкоатлеты Алина Шух и Руслан Дмитренко признаны лучшими в Украине в январе 2016 года, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин лучшим признан Руслан Дмитренко, который в спортивной ходьбе на 5000 метров в Киеве победил на соревнованиях «Рождественские старты» с лучшим результатом сезона в мире (18.47,55).

У женщин победу одержала 16-летняя многоборка Алина Шух – она в январе на командном чемпионате Украины в Запорожье установила юниорский рекорд Украины в пятиборье и показала лучший результат в мире среди юниоров в истории (4353 очка), а также победила на юношеском чемпионате Украины в Запорожье в толкании ядра (15.16).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.