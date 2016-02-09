Украинская биатлонистка Абрамова обвиняется в употреблении допинга

7 февраля 2016 года было получено сообщение от Международного Союза Биатлонистов (IBU) об обнаружении препарата "Милдронат" в пробе спортсменки Ольги Абрамовой, взятой 10 января 2016 года, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В результате выяснения обстоятельств, установлено, что по медицинским показаниям и согласно назначению врача Ольга Абрамова действительно принимала данный препарат в ноябре 2015 года. А с 01.01.2016 г. "Милдронат" был внесен в список запрещенных препаратов ВАДА.

До окончательного выяснения обстоятельств и принятия решения IBU, спортсменка не будет принимать участие в международных стартах.

Ольга Абрамова с 2012 года выступает за сборную Украины. В 2015-м году стала 2-кратной чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте и гонке преследования.