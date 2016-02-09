Фехтовальщица Харлан в девятый раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Ее личный наставник и старший тренер женской сборной по фехтованию на саблях Артем Скороход стал лучшим тренером Украины в январе, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в столице Греции, Ольга с подругами по сборной – Алиной Комащук, Еленой Ворониной и Еленой Кравацкой в командном первенстве одержали блестящую победу.

На пути к «золоту» девушки были сильнее спортсменок из Германии, Польши, Франции и России.

В полуфинальной встрече с француженками и финале с командой России решающую точку поставила именно Ольга. Благодаря ее высокому мастерству и настоящему бойцовском характера украинская команда сумела переломить ход поединков и наверстать отставание.

В итоге, судьбу встреч, как и в памятном «золотом» олимпийском финале-2008, решил лишь один укол Ольги: 45-44 в пользу украинок.

«Олимпийская чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ольга Харлан без преувеличения уникальная спортсменка, яркий пример для подражания, настоящий патриот и профессионал своего дела», - сказал во время награждения президент НОК Украины Сергей Бубка.

Бубка отметил: «Украинская сборная саблисток уже гарантировала себе путевку на Олимпийские игры-2016. Верю, что и в Рио наша команда во главе с Ольгой Харлан продемонстрирует высокое мастерство и мы станем свидетелями успехов украинских фехтовальщиц».

«Оля является абсолютной рекордсменкой по получению подобных престижных наград НОК. Эта статуэтка уже девятая в ее коллекции. Я желаю, чтобы эта девятка достигла отметки в тридцать пять», - добавил Олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка.

Он поздравил и выразил слова благодарности Артему Скороходу. «Несмотря на достаточно молодой возраст, Артем Анатольевич зарекомендовал себя как профессионал с большой буквы, талантливый и прогрессивный тренер. Именно его удачный тренерский подход позволил Ольге достичь таких успехов на международной арене и уверенно удерживать лидерскую позицию», - сказал он.

Президент НОК поблагодарил Федерацию фехтования Украины во главе с ее президентом Павлом Гайдаем и вице-президентом Вадимом Гутцайтом за слаженную и эффективную работу.

Спортивные лауреаты поблагодарили НОК Украины и лично Сергею Бубке за постоянную поддержку и помощь.

В присутствии спортивных журналистов со всех регионов Украины Ольга Харлан обратилась с просьбой к городской власти Николаева сохранить фехтовальную школу города, состояние которой оставляет желать лучшего, ведь именно там воспитывается молодое поколение и готовят новых чемпионов. Президент НОК поддержал титулованную фехтовальщицу и выразил надежду, что органы Николаевской власти обратят внимание на состояние и развитие этого спортивного заведения и поддержат выдающихся атлетов и молодое поколение фехтовальщиков.