Лучший футболист мира Месси перенесет операцию на почках

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перенесет операцию на почках во вторник, 9 февраля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sport.es.

В почках Месси были обнаружены камни, однако, по информации издания, дискомфорта ему это не доставляет. Операция не будет носить тяжелого характера, форвард в тот же день сможет вернуться домой, а в четверг, 11 февраля, должен вернуться к тренировкам в составе «Барселоны».

В декабре у форварда сборной Аргентины случилась почечная колика — острый приступ боли в поясничной области, вызванный резким нарушением оттока мочи из почки и нарушением кровообращения в ней.

11 января Месси в пятый раз в карьере стал обладателем приза «Золотой мяч» ФИФА, став лучшим игроком мира по итогам 2015 года. По итогам голосования нападающий «Барселоны» набрал 41,33 процента голосов, отобрав титул у форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который получил 27,76 процента голосов.

В сезоне-2015/16 на счету 28-летнего нападающего 12 голов в 17 матчах за «Барселону» в чемпионате Испании.