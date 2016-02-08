Сборная Украины по футзалу проиграла четвертьфинал Евро Сербии на последней секунде

В Белграде (Сербия) завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная Украины встречалась с хозяевами турнира командой Сербии и проиграла, пропустив мяч на последней секунде - 1:2, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч проходил в равной напряженной борьбе, где сербы открыли счет в первом тайме. На 2-й минуте голкипер сборной Украины Евгений Иваняк неоправданно вышел далеко в поле, Слободан Яньич отпасовал назад и Младен Коцич нанес точный удар по пустым воротам.

Сравнять счет подопечные Александра Косенко сумели во втором тайме. На 24-й минуте после прострела из аута Николай Грицына с близкого расстояния переправил мяч в ворота. После этого момента игра резко обострилась. Сначала казалось, что сборная Украины сумела перехватить инициативу, но ни одного своего момента команда не реализовала. А затем ряд выгоднейших ситуаций не использовали сербы. А судьба матча была решена в тот момент, когда, казалось, овертайма не избежать.

На последнюю атаку у сербов оставалось около 5 секунд, которые хозяева Евро-2016 использовали максимально эффективно. После наброса Марко Перича с фланга Милош Симич переправил мяч в сетку.

В полуфинале сборная Сербии сыграет с победителем матча Россия - Азербайджан. За место в другом полуфинале поспорят Испания - Португалия и Италия - Казахстан.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Белграде со 2 по 13 февраля.