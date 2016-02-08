В Киеве состоится Кубок Украины по сноубордингу

10 и 11 февраля на горнолыжном спортивном комплексе "Протасов Яр" пройдут соревнования за Кубок Украины, а также Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек по сноубордингу (параллельный слалом).

В соревнованиях примут участие команды и спортсмены из Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской областей и г. Киева. В частности, молодежь разыграет 12 комплектов наград.

За Кубок Украины будут соревноваться спортсмены 2000 г.р. и старше, а на всеукраинских соревнованиях среди юношей и девушек: 2001-2002 г.р. и 2003-2005 г.р.

Соревнования пройдут на трассе, которая первой в независимой Украине получила сертификат Международной федерации лыжного спорта (FIS), предоставляющий право на проведение соревнований международного уровня по параллельному слалому в сноубординге и специальном слаломе в горнолыжном спорте.

С 1999 года горнолыжный комплекс "Протасов Яр" восемь раз становился ареной международных соревнований по сноубордингу, среди которых пять этапов Кубка Европы в параллельном слаломе. На этой трассе демонстрировали свое мастерство ведущие сноубордисты мира: Рок Фландер, Бенджамин Карл, Нэвин Гальмарини, Лукас Матиес, Джулия Дюймовиц, Екатерина Тугедешева и др.