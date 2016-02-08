НОК США рекомендовал спортсменам пропустить Олимпиаду в Рио из-за вируса Зико

Национальный олимпийский комитет (НОК) США, обращаясь к спортивным федерациям страны, заявил, что спортсмены не должны ехать на Игры, если не чувствуют себя в безопасности из-за вспышки заболевания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В начале февраля власти Бразилии рекомендовали беременным женщинам воздержаться от поездки на Игры. Глава администрации президента страны Жак Вагнер отметил, что для остальных групп людей заболевание не представляет серьезной опасности.

1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что быстро распространяющийся вирус лихорадки Зика — угроза мирового масштаба, и объявила о введении режима чрезвычайного положения. Она также предупредила, что вирус в ближайшее время распространится по всем странам Нового Света, за исключением Канады и Чили. По прогнозам организации, зараженными на территории Северной и Южной Америки могут оказаться от трех до четырех миллионов человек.

Летняя Олимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Четыре года назад на Играх в Лондоне США заняли первое место в общем медальном зачете.