Второй финалист Евро-2008 определится сегодня

Второй финалист чемпионата Европы по футболу определится сегодня в матче сборных России и Испании.

Встреча пройдет на стадионе в Вене – букмекеры считают фаворитом испанцев, передает Эхо Москвы. Впрочем, с этим не согласны российские болельщики. Россияне предпочитают делать ставки на команду Гуса Хиддинка. На победу его подопечных в основное время и выход в финал поставлено почти в три раза больше денег, чем на победу и проход испанцев.

Тренер российской команды Гуус Хиддинк полагает, что сборная России уже проделала большой путь, как в плане результатов, так и в плане игры. Между тем, сборная Германии одержала победу в полуфинальном матче Евро-2008 над сборной Турции со счетом 3:2.