Самбисты Харьковщины выиграли командный зачет чемпионата Украины

В Харькове завершился чемпионат Украины по самбо среди мужчин и женщин, участие в котором приняли более 300 спортсменов, представлявших 21 регион страны, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

В командном зачете победу одержала команда Харьковской области, обойдя, в частности, команды Киева и Днепропетровской области.

Что касается личных команд у женщин, то в соревнованиях в десяти весовых категориях трижды победу праздновали представители Харьковщины - Анастасия Новикова (до 48 кг), Анастасия Шевченко (до 60 кг). и Мавлюда Ятимова (до 64 кг). А победу в самой престижной супертяжелой весовой категории - свыше 80 кг. - завоевала Анастасия Сапсай, которая представляет Черкасскую область.

Следует отметить и чемпионку мира и Европы 2015 года Марию Буек (Черниговская облась), которая одержала уверенную победу на турнире в весовой категории до 52 кг. Одержала победу и Наталья Смаль (Черниговская область) - в весовой категории до 72 кг, также чемпионка мира и Европы.

У мужчин на счету харьковчан четыре золотые медали - Артур Половиков (до 48), Дмитрий Евдошенко (до 62), Артур Саркисян (до 74) и Сергей Кривчач (до 82). Победу в категории свыше 100 кг. одержал Сергей Зверев из Днепропетровской области.

Прогнозируемое "золото" в категории до 90 кг. завоевал и серебряный призер чемпионата мира-2015 Иван Васильчук, который одновременно представляет Хмельницкую и Николаевскую области.

Наконец, в боевом разделе на счету представителей Харьковской области две золотые награды - Бачуки Багишвили (до 68) и Владислав Руднев (до 74). В весовой категории до 100 кг. лучшим оказался Роман Трохимчук с Донеччины.

Также следует отметить, что поединок в весе до 57 кг в боевом самбо можно назвать самым титулованным. В нем сошлись обладатель европейского "серебра" и мировой "бронзы" в 2015 году (правда, в категории до 52 кг) Сергей Черный и европейский бронзовый и серебряный призер мирового первенства-2015 (до 57 кг) Богдан Бабенко. Победу в этом поединке одержал Черный, который представляет Киев и Ивано-Франковскую область.