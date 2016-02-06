Сборная Украины по футзалу проиграла Испании и вышла в четвертьфинал Евро со второго места в группе

В Белграде завершилась игра группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Испании и уступила со счетом 1:4, сообщает официальный сайт УЕФА.

Несмотря на поражение, украинцы заняли 2-е место в группе и вышли в четвертьфинал Евро-2016.

В игре с самой титулованной командой Старого света (6 титулов чемпиона Европы) украинцы на равных продержались 19 минут, но за 58 секунд до конца первого тайма Алекс нанес удар после прострела с фланга и открыл счет.

Во второй 20-минутке преимущество испанцев было уже куда более убедительным. На 30-й минуте Марио Ривильос довел счет до 2:0, на 34-й Алекс сделал дубль и довел счет до 3:0, на 38-й Николай Грицына размочил счет, а на последней 40-й минуте дубль сделал Ривильос.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла команду Венгрии со счетом 6:3, а испанцы - со счетом 5:2.

Согласно регламенту Евро-2016 по футзалу 12 команд поделены на 4 трио. По две лучшие команды из каждой групы выходят в плей-офф.

Матч 1/4 финала с участием сборной Украины состоится 8 февраля в 19.30 по киевскому времени. Соперник (победитель группы А) определится в матче Португалия - Сербия, который пройдет сегодня поздно вечером. Португальцам для победы в групповом турнире достаточно ничьей в этом матче, а сербам нужна только победа.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Белграде со 2 по 13 февраля.