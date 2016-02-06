Украинские теннисистки выиграли турнир I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации

В Эйлате (Израиль) завершился турнир I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, в котором сборная Украины стала одним из двух победителей и получила путевку в плей-офф II Мировой группы.

В финальном матче украинки сошлись с командой Израиля и выиграли две одиночные встречи - 2:0. Екатерина Бондаренко была намного сильнее Шахар Пеер - 6:1, 6:1, а Леся Цуренко во втором матче обыграла израильтянку Юлию Глушко - 7:6 (1), 7:6 (2).

Таким образом, парная встреча для определения сильнейшего не понадобилась.

Ранее, на групповом этапе соревнований украинки обыграли команды Швеции и Португалии, выиграв у каждой из них все три встречи - 3:0.

Плей-офф II Мировой группы состоится в апреле 2016 года. Соперник сборной Украины в борьбе за место во втором по значимости дивизионе турнира определится позже.

Кубок Федерации является самым престижным турниром в женском теннисе среди национальных команд - неофициальным чемпионатом мира.