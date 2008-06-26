1 июля состоится жеребьёвка Лиги чемпионов и Кубка УЕФА

1 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдут жеребьёвки 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов и 1-го отборочного раунда Кубка УЕФА.

Первые матчи квалификации ЛЧ запланированы на 15 июля.

В первом отборочном раунде сыграют 28 команд, 14 из которых заработают путевки во второй этап, где к ним присоединятся еще 14 клубов. В третьем раунде квалификации 14 сильнейшим командам по итогам второго этапа компанию составят 18 клубов. Победители 16 пар попадут в групповой этап, жеребьевка которого состоится 28 августа в Монако. Матчи основной сетки стартуют 16 и 17 сентября, когда начнется борьба за путевку в финал, который состоится в среду 27 мая 2009 года на римском "Стадио Олимпико". Это будет последний раз, когда решающий поединок играется в рабочий день, отмечает официальный сайт УЕФА.

Первый отборочный раунд Кубка УЕФА продлится с 17 по 31 июля. В числе участников мероприятия - 74 клуба.

Во втором отборочном раунде в борьбу вступят 27 команд, включая 11 победителей Кубка Интертото. В первом круге к 32 победителям квалификации присоединятся еще 48 клубов, в числе которых будут 16 команд, вылетевших из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Половина из них продолжит участие в групповом этапе турнира, который пройдет с 23 октября по 19 декабря. Три первых команды от каждой группы, плюс еще восемь клубов, финишировавших на третьей строчке в ходе группового этапа Лиги чемпионов, сыграют в плей-офф Кубка УЕФА.