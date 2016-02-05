Биатлонистка Пидгрушная выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Канаде

В Кэнморе (Канада) завершилась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону в которой победу одержала украинка Елена Пидгрушная, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка преодолела дистанцию за 19 минут 56,9 секунды.

Наша спортсменка помимо быстрого прохождения дистанции также была безупречна на огневых рубежах где не допустила ни одного промаха.

Для Пидгрушной эта награда стала третьей в нынешнем сезоне в индивидуальных гонках. Ранее она заняла 3-е место в индивидуальной гонке и 3-е место в спринте на этапе КМ в Остерсунде (Швеция).

Второе место в этой гонке заняла Кристина Гузик из Польши (7,5 секунды отставания, 0 промахов), третье - итальянка Доротея Виерер (+12,5 сек., 1).

Также в 10-ку сильнейших попала Ирина Варвинец, которая ни разу не промахнулась на огневых рубежах, но по скорости отстала от победительницы на 34,3 секунды - 8-е место.