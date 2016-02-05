Полузащитник "Шахтера" Фред дисквалифицирован на полгода за употребление допинга

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) принял решение дисквалифицировать полузащитника донецкого "Шахтерв" и сборной Бразилии Фреда до конца нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте организации.

Дисквалификация будет действовать по 27 июня 2016 года и распростроняется на все официальные и товарищеские футбольные матчи "Шахтера" и национальной команды Бразилии.

Сам игрок, его клуб "Шахтер", Бразильская футбольная конфедерация, Федерация футбола Украины, КОНМЕБОЛ (Южноамреканская федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) сегодня были уведомлены о решении председателя Дисциплинарного комитета ФИФА.

Как сообщал УНИАН, допинг-проба Фреда дала положительный результат на запрещенное вещество после игры в составе сборной Бразилии на Кубке Америки в Чили, состоявшемся в июне 2015 года. Вещество под названием гидрохлоротиазид является мочегонным и может скрывать присутствие других запрещенных лекарств в организме спортсмена.