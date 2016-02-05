Экс-футболист "Шахтера" Тейшейра: Я буду скучать по команде (видео)

Экс-полузащитник «горняков» Алекс Тейшейра специально приехал в Испанию, чтобы попрощаться с коллегами по команде, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Уезжая в Китай, бразилец отметил: "Если честно, все произошло так быстро, что даже не успел до конца осознать. Конечно, я расстраиваюсь из-за того, что оставляю в Украине много друзей и людей, которых я знал. Буду очень скучать".

Говоря о 6-летнем периоде пребывания в Украине Тейшейра отметил: "Я пережил в «Шахтере» много счастливых моментов. Завоевал как различные трофеи, так и уважение к себе. Сейчас я готов двигаться к новым целям и открытиям в своей жизни. Может, когда-нибудь вернусь, никто не знает свою судьбу".

А рассказвая подробности своего перехода в китайскую команду отметил: "Все случилось очень быстро, буквально молниеносно. Я был в аэропорту, отправлялся в расположение «горняков». И тут позвонил мой агент. Сказал, что «Шахтеру» пришло предложение на 50 миллионов. Я сразу задумался, будет ли это хорошо для меня, семьи, клуба, и принял соответствующее решение. На самом деле я мог даже не приезжать сюда, в Испанию, но захотел встретиться с теми людьми, которых очень люблю и которые любят меня. Приехал попрощаться по-человечески".

Говоря о своим амбициях и задачах в новом клубе, Тейшейра подчеркнул: "Самая главная цель – оставаться таким же, каким я был в «Шахтере», особенно в последнее время. Помогать своей команде добиваться побед, выводить ее на топ-уровень, быть чемпионом и лучшим бомбардиром".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что Тейшейра перешел в китайский "Цзянсу Сайнт" за 50 млн. евро.