1111 баранов отдадут жизнь за победу Турции в полуфинале Евро-2008

Глава Федерации футбола Турции Хасан Доган в качестве жертвы пообещал зарезать 1111 баранов в случае победы национальной команды в полуфинальном матче Евро-2008 со сборной Германии. Встреча состоится сегодня в швейцарском Базеле.

Доган отметил, что турецкая сборная испытывает сложности в связи с травмами и дисквалификациями игроков. Перед матчем с немцами в распоряжении наставника команды Фатиха Терима остались только 14 футболистов.

Доган также выступил с обращением к болельщикам с просьбой мирно праздновать возможный успех и не вступать в столкновения с немецкими фанатами, сообщает DPA. Напомним, во время празднования победы турок в в 1/4 финала Евро-2008 над Хорватией скончался житель турецкого города Газиантеп. Он получил смертельное ранение в результате праздничной стрельбы из огнестрельного оружия.

Букмекеры считают турецкую команду безусловным аутсайдером предстоящего полуфинала. Игроки на бирже ставок оценивают вероятность выхода турок в финал менее чем в 20 процентов.

Лента.ру