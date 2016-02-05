Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Милевский подписал контракт с румынской "Конкордией"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с румынским клубом "Конкордия" из города Кьяжна, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2015/16 с возможностью продления еще на сезон.

«Мы договорились о контракте на шесть месяцев. Если все пойдет по плану, мы продлим сотрудничество еще на год», – заявил президент румынского клуба Кристиан Танасе.

На данный момент "Конкордия" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии из 14 команд. В 23-х играх коллектив из Кьяжны набрал 17 очков. Отставание от лидера чемпионата "Астры" составляет 29 баллов. Команда борется за выживание в классе сильнейших с "Волунтари" (15 очков) и "Петролул" (Плоешти) - 8 баллов.