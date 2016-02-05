Фристайлист Абраменко занял 3-е место на этапе КМ в США

В Дир-Велли (США) прошел этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "акробатика", где украинец Александр Абраменко занял 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

«Бронзовый» результат украинца - 121.24 балла.

Абраменко менее чем на балл отстал от Оливье Рошона из Канады (122,13). Победителем соревнований стал представитель Китая Ци Гуанпу - 127,15.

Для Абраменко это второе попадание на подиум подряд на этапах КМ сезона 2015/16. Перед этим, на соревнованиях в Пекине, состоявшихся 20 декабря, украинец также завоевал 3-е место.

В общей таблице Кубка мира украинец идет на 2-м месте, имея в своем активе 165 очков. У лидера Ци Гуанпу 213 баллов.