"Шахтер" подтвердил переход Тейшейры в китайский клуб за 50 миллионов евро

Трансферная стоимость бразильского полузащитника составила 50 миллионов евро, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

«Шахтер» благодарит Алекса за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", - говорится в сообщении.

Алекс Тейшейра находился в "Шахтере" с 18 декабря 2009 года. В составе «горняков» провел 223 матча, забил 89 мячей. В том числе, в чемпионате Украины 146 матчей и 67 мячей, Кубке Украины – 25 матчей и 10 мячей, Суперкубке Украины – 5 матчей, еврокубках – 47 матчей и 12 мячей

Является чемпионом Украины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов, обладателем Кубка Украины 2011, 2012, 2013 годов, обладателем Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.

"Цзянсу Сайнти" совершил уже не первую дорогостоящую покупку в нынешнее межсезонье. Ранее команда выложила 28 млн. евро за трансфер игрока лондонского "Челси" также бразильского легионера Рамиреса.

Команда является середняком китайской высшей лиги. В сезоне-2015 заняла в итоговой турнирной таблице 9-е место.