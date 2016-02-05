Мораесу неофициально предложили играть за сборную Украины
Бразильский нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес заявил, что ему поступило неофициальное предложение от Федерации футбола Украины выступать за национальную сборную страны.
«Я очень доволен возможностью сыграть за сборную Украины. Все это благодаря моей успешной игре за донецкий "Металлург" и отличному старту в "Динамо". Но никакого официального предложения пока нет», — заявил футболист.
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Мораес также отметил, что подобные разговоры велись в то время, когда он выступал в Румынии и Болгарии, но до конкретных предложений дело не дошло, передает Lenta.ru по информации Globo Esporte.
28-летний бразилец играет в Украине с 2011 года, когда перешел в донецкий «Металлург» из румынской «Глории», также Мораес выступал за софийский ЦСКА. В мае прошлого года форвард перешел в киевское «Динамо». В нынешнем сезоне провел за киевлян 21 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей.