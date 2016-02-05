Мораесу неофициально предложили играть за сборную Украины

«Я очень доволен возможностью сыграть за сборную Украины. Все это благодаря моей успешной игре за донецкий "Металлург" и отличному старту в "Динамо". Но никакого официального предложения пока нет», — заявил футболист.

Читайте также"Динамо" и "Шахтер" обнародовали заявки на еврокубки

Мораес также отметил, что подобные разговоры велись в то время, когда он выступал в Румынии и Болгарии, но до конкретных предложений дело не дошло, передает Lenta.ru по информации Globo Esporte.

28-летний бразилец играет в Украине с 2011 года, когда перешел в донецкий «Металлург» из румынской «Глории», также Мораес выступал за софийский ЦСКА. В мае прошлого года форвард перешел в киевское «Динамо». В нынешнем сезоне провел за киевлян 21 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей.