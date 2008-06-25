Букмекеры: Германия победит в основное время, в овертайме и по пенальти

Букмекерские конторы считают сборную Германии безусловным фаворитом полуфинального матча Евро-2008 с Турцией. По их оценкам, вероятность выхода немцев в финал составляет 81 процент.

Ставки на победу Германии в основное время принимаются с коэффициентом 1,45 (чем ниже коэффициент - тем выше шансы и меньше выигрыш). Коэффициент на ничью - 4,5. Победа сборной Турции - 9,4.

Самый ожидаемый счет - 2:0 в пользу немцев (букмекерская ставка - 6).

Германия считается фаворитом даже, если основное время матча закончится вничью. Победа немцев в овертайме оценивается с коэффициентом 12 (победа турок - 23).

Шансы немцев в серии послематчевых пенальти также считаются выше: соответственно 13 и 15.

Ставки на лучшего бомбардира чемпионата делаются на Девида Вилью (1,5-1,7 при уже забитых им четырех голах), Лукаша Подольски (5-5,2 при нынешних трех голах) и Романа Павлюченко (7,5-8,8 также при уже имеющихся трех голах).

По материалам Ленты.ру