Лидер "Шахтера" Тейшейра продолжит карьеру в Китае - СМИ

00:45, 05 февраля 2016
Спорт
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Главный тренер команды Мирча Луческу подтвердил, что бразильский лидер "Шахтера" Алекс Тейшейра продан китайскому "Цзянсу Сунин".

bestgoal.tv

Об этом пишет издание l'equipe.

"Это правда, мы продали его в Китай", - сказал Луческу французскому изданию.

Отмечается, что 26-летний нападающий был продан в китайский клуб "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро. Это является самым дорогим трансфером в истории Китая.

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Издание отмечает, что по условиям контракта, Тейшейра будет получать в Китае 10 миллионов евро в год.

При этом, на Алекса Тейшейру претендовал также английский "Ливерпуль", однако предлогал меньшую сумму - 36 миллионов евро.

В текущем сезоне в чемпионате Украины Тейшейра забил 22 гола в 16 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.

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