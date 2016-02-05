Лидер "Шахтера" Тейшейра продолжит карьеру в Китае - СМИ
00:45, 05 февраля 2016Спорт
1742
Главный тренер команды Мирча Луческу подтвердил, что бразильский лидер "Шахтера" Алекс Тейшейра продан китайскому "Цзянсу Сунин".
Тейшейра будет получать в Китае 10 миллионов евро / bestgoal.tv
Об этом пишет издание l'equipe.
"Это правда, мы продали его в Китай", - сказал Луческу французскому изданию.
Отмечается, что 26-летний нападающий был продан в китайский клуб "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро. Это является самым дорогим трансфером в истории Китая.
Читайте также"Динамо" и "Шахтер" обнародовали заявки на еврокубки
Издание отмечает, что по условиям контракта, Тейшейра будет получать в Китае 10 миллионов евро в год.
При этом, на Алекса Тейшейру претендовал также английский "Ливерпуль", однако предлогал меньшую сумму - 36 миллионов евро.
В текущем сезоне в чемпионате Украины Тейшейра забил 22 гола в 16 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter