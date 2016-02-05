Лидер "Шахтера" Тейшейра продолжит карьеру в Китае - СМИ

Об этом пишет издание l'equipe.

"Это правда, мы продали его в Китай", - сказал Луческу французскому изданию.

Отмечается, что 26-летний нападающий был продан в китайский клуб "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро. Это является самым дорогим трансфером в истории Китая.

Читайте также"Динамо" и "Шахтер" обнародовали заявки на еврокубки

Издание отмечает, что по условиям контракта, Тейшейра будет получать в Китае 10 миллионов евро в год.

При этом, на Алекса Тейшейру претендовал также английский "Ливерпуль", однако предлогал меньшую сумму - 36 миллионов евро.

В текущем сезоне в чемпионате Украины Тейшейра забил 22 гола в 16 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.