Сборная Украины по мини-футболу выиграла стартовый матч Евро у Венгрии и вышла в четвертьфинал

В Белграде (Сербия) завершился первый для сборной Украины матч чемпионата Европы по мини-футболу (футзалу), в котором команда Александра Косенко встречалась со сборной Венгрии и выиграла со счетом 6:3, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, украинцы обеспечили себе место в плей-офф турнира, 1/4 финала.

Украинская команда вела в счете на протяжении всей игры, забив первый гол уже на второй минуте. В составе "желто-голубых" отличился Дмитрий Сорокин. На 7-й минуте Дмитрий Бондарь увеличил преимущество своей команды (2:0), но, спустя 24 секунды Золтан Дрот сократил счет до минимума - 2:1.

После перерыва украинцы забивали практически все свои голы в тот момент когда на поле находилось по четыре полевых игрока, а венгры, стремясь догнать соперника, забивали когда создавали себе перевес на поле, меняя вратаря на пятого полевого игрока. Денис Овсянников довел счет до 3:1, Янош Тречени сократил до 3:2, Николай Грицина вновь довел перевес до дух голов (4:2), Дрот ответил дублем (4:3), на что Бондарь оформил свой дубль (5:3), а последний гол в матче записал на свой счет Евгений Валенко.

С учетом того, что в матче первого тура сборная Венгрии уступила команде Испании (2:5), украинцы и испанцы досрочно себе гарантировали 1-2 места и выход в четвертьфинал. В очном матче они определят победителя группы.

Согласно регламенту Евро-2016 по футзалу 12 команд поделены на 4 трио. По две лучшие команды из каждой групы выходят в плей-офф.

Матч Украина - Испания состоится 6 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Белграде со 2 по 13 февраля.