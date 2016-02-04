Экс-игрок "Днепра" Федорчук подписал контракт с киевским "Динамо"

27-летний полузащитник Валерий Федорчук на правах свободного агента подписал контракт с ФК «Динамо» Киев, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Федорчук ранее выступал в составах команд ФК «Львов», криворожского «Кривбасса», львовских «Карпат», луцкой «Волыни», а также днепропетровского «Днепра».

С 2008 по 2011 годы выступал за молодежную сборную Украины U-21. Вызывался Михаилом Фоменко на матчи национальной сборной Украины.

В первой половине сезона Федорчук играл за «Днепр», провел 10 матчей (8 в стартовом составе, 601 минуту игрового времени) и забил один гол, получил три предупреждения. Также в его активе два матча (оба в стартовом составе, 154 минуты) в Кубке Украины.