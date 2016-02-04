Фьюри еще не принял решения по поводу реванша с Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что пока не принял окончательного решения относительного повторного боя с украинцем Владимиром Кличко, сообщает Р-Спорт со ссылкой на интервью Фьюри BBC.

"Мне сложно найти мотивацию. Я мог бы завершить карьеру, уплыть в закат непобежденным со всеми своими чемпионскими поясами и жить нормальной жизнью, - цитирует Фьюри BBC. - Все, ради чего мне предстоит заниматься боксом - деньги, а я никогда не хотел, чтобы спорт превращался для меня в одни только деньги. Я осуществил свою мечту, и теперь все зависит от того, найдется ли у меня мотивация, чтобы продолжать. Жизнь после бокса продолжается, а я пока не знаю, чем буду заниматься. Я пока даже не решил, собираюсь ли я проводить реванш".

Как сообщал УНИАН, Кличко 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия) потерпел поражение от Фьюри единогласным решением судей и не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Украинский боксер заявил, что воспользуется правом на реванш. Ранее сообщалось, что повторный поединок может пройти 7 мая.

В декабре IBF лишила Фьюри чемпионского пояса в супертяжелом весе, выигранного в бою с Кличко, за отказ встретиться с обязательным претендентом IBF украинцем Вячеславом Глазковым. В свою очередь, в бою за звание чемпиона мира IBF Глазков проиграл американцу Чарльзу Мартину.