"Динамо" и "Шахтер" обнародовали заявки на еврокубки

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" обнародовали списки игроков, которые будут выступать в весенней части еврокубков - плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Киевское "Динамо" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов будут представлять:

Вратари - Артур Рудько, Александр Рыбка, Александр Шовковский

Защитники - Данило Силва, Александр Драгович, Евгений Хачериди, Евгений Макаренко, Николай Морозюк, Виторину Антунеш, Домагой Вида

Полузащитники - Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Олег Гусев, Александр Яковенко, Никита Корзун, Сергей Мякушко, Радосав Петрович, Велозу, Сергей Рыбалка, Сергей Сидорчук

Нападающие - Жуниор Мораес, Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик

24-го февраля Динамо сыграет с Ман Сити дома, а 15 марта — на выезде.

Заявка "Шахтера" на Лигу Европы выглядит следующим образом:

Вратари - Богдан Сарнавский, Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий;

Защитники - Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Василий Кобин, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;

Полузащитники - Тарас Степаненко, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Тайсон, Алекс Тейшейра, Андрей Коробенко, Александр Зубков, Виктор Коваленко;

Нападающие - Веллингтон Нем, Факундо Феррейра, Гиорги Арабидзе, Александр Гладкий, Эдуардо, Андрей Борячук.

18 и 25 февраля Горняки в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с немецким "Шальке-04" из Гельзенкирхена.