Арабский шейх предложил провести реванш Кличко – Фьюри на частной яхте

Шейх-миллиардер из ОАЭ предложил боксеру Тайсону Фьюри провести бой-реванш с Владимиром Кличко на своей яхте. Об этом со ссылкой на The Daily Mirror сообщает Lenta.ru.

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Имя шейха издание не называет. В то же время отмечается, что яхта вмещает 120 человек, за каждый билет он хотел выручить миллион долларов. На поединок не планировалось приглашать прессу и телевидение. Сумма вознаграждений, предлагавшихся спортсменам, также не сообщается.

Британец ответил отказом. По его словам, такой бой должен видеть весь мир, а не сотня богачей.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия) Кличко проиграл Фьюри титулы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBO в супертяжёлом весе, проиграв по очкам. Впоследствии IBF лишила британца титула за отказ проводить защиту в бою с другим украинцем Вячеславом Глазковым. Таким образом, Кличко уже в любом случае не сможет вернуть все свои титулы, даже если победит Фьюри в матче-реванше.