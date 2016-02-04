Сборная Украины поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА
Команда Михаила Фоменко находится на 27-м месте.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг, в котором сборная Украины переместилась с 29-го на 27-е место, сообщается на официальном сайте ФИФА.
На счету команды 841.57 балла.
Сборная Украины, как и остальные европейские сборные, не проводила матчей в январе, но смогла воспользоваться неудачами сборных других континентов. В частности, сборная Кот-Д`Ивуара опустилась на 9 мест (с 19-го на 28-е), а команда Алжира - на 8 мест (с 28-го на 36-е).
В списке Топ-10 сильнейших команд мира изменений не произошло:
1. Бельгия - 1494 очка
2. Аргентина - 1455
3. Испания - 1370
4. Германия - 1347
5. Чили- 1293
6. Бразилия - 1251
7. Португалия - 1219
8. Колумбия - 1211
9. Англия - 1106
10. Австрия - 1091
Следующая версия рейтинга будет опубликована 3 марта.