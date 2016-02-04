Сборная Украины поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг, в котором сборная Украины переместилась с 29-го на 27-е место, сообщается на официальном сайте ФИФА.

На счету команды 841.57 балла.

Сборная Украины, как и остальные европейские сборные, не проводила матчей в январе, но смогла воспользоваться неудачами сборных других континентов. В частности, сборная Кот-Д`Ивуара опустилась на 9 мест (с 19-го на 28-е), а команда Алжира - на 8 мест (с 28-го на 36-е).

В списке Топ-10 сильнейших команд мира изменений не произошло:

1. Бельгия - 1494 очка

2. Аргентина - 1455

3. Испания - 1370

4. Германия - 1347

5. Чили- 1293

6. Бразилия - 1251

7. Португалия - 1219

8. Колумбия - 1211

9. Англия - 1106

10. Австрия - 1091

Следующая версия рейтинга будет опубликована 3 марта.