Сегодня состоится первый полуфинальный матч Евро-2008

Сегодня 25 июня, состоится первый полуфинальный матч Евро-2008, где встретятся сборные Германии и Турции. Сборная Германии – трехкратный чемпион мира, является фаворитом. К тому же, у немцев в составе потерь нет. В то время как у турков из-за дисквалификаций и травм, возможно, не смогут выйти девять футболистов из основного состава. Основной голкипер Волкан Демирель еще отбывает дисквалификацию за удаление в матче с Чехией. Перебрали карточек защитник Эмре Ашик, полузащитники Тунджай Шанлы и Арда Туран. Лидер атаки Нихат Кахведжи травмирован – ему уже сделали в Испании операцию на бедре. Также выбыли из-за травм Эмре Гюнгюр, Сервет Четин, Тюмер Метин и Эмре Белезоглу. Таким образом, в чистом остатке у Турции всего лишь 14 футболистов – и среди них два вратаря. Рюштю Речбер займет пост номер один, а вот Толга Зенгин, как предупредил наставник турецкой сборной Фатих Терим, вполне возможно, примет участие в матче как полевой игрок, но не с начала матча, а когда потребуется кого-то заменить.

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Матч Германия-Турция будет транслироваться на УТ-1, начало - 21.45.