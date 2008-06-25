Список арбитров на завершающие матчи Евро-2008

УЕФА назначил арбитров на оставшиеся матчи Евро-2008.

Главным арбитром полуфинального матча Германия - Турция, который пройдет 25 июня в Базеле, назначен швейцарец Массимо Бузакка. Ему будут ассистировать Матиас Арнэ и Стефан Кюа.

На полуфинальной встрече Россия - Испания 26 июня будет работать бельгийский рефери Франк де Блекере и его помощники Петер Херманс и Алекс Верстретен.

Судьей финального матча, который состоится 29 июня на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене, будет Роберто Розетти. Ассистентами главного арбитра будут его соотечественники Алессандро Гризелли и Паоло Кальканьо. Резервным судьей решающей встречи назначен швед Петер Фрейдфельдт.

Бельгиец Франк де Блекере стал первым арбитром Евро-2008, показавшим красную карточку. В матче Хорватия - Германия он удалил с поля Бастиана Швайнштайгера. Кроме этой встречи, де Блекере обслуживал матч Россия - Швеция. Работа арбитра не вызвала нареканий. Де Блекере проявил себя как один из самых строгих судей турнира. За две игры он показал одну красную и 11 желтых карточек.

Что касается Роберто Розетти, то он был главным судьей стартового матча турнира Чехия - Швейцария. Кроме того, Розетти обслуживал встречу группового этапа Греция - Россия и игру 1/4 финала Хорватия - Турция. За три матча итальянец показал десять желтых карточек.

Лента.ру