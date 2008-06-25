В олимпийскую команду Украины войдут больше 400 человек

248 украинских спортсменов выполнили квалификационные нормативы на участие в нынешних Олимпийских играх.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, выступая на заседании организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах мира и Европы.

Министр проинформировал членов оргкомитета о том, что количество членов олимпийской сборной Украины превышает предварительные прогнозы специалистов. На сегодняшний день уже 248 спортсменов выполнили квалификационные нормативы на участие в Олимпийских играх по 28 видам спорта. По прогнозам специалистов, около 220 украинских спортсменов должны были поехать на Олимпийские Игры.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил, что в отдельных видах спорта окончательный состав олимпийской сборной команды Украины будет сформирован в июле этого года после проведения чемпионатов Украины, участия претендентов в заключительных международных соревнованиях и публикаций личного рейтинга кандидатов на участие в Олимпийских играх соответствующими международными федерациями.

*** В состав официальной делегации Украины на Игры ХХІХ летней Олимпиады ориентировочно планируется включить 420-430 человек, в том числе 250 спортсменов, 180 тренеров, врачей и массажистов. Кроме того, 9 судей из Украины, которые определены международными спортивными федерациями.