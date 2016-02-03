ФИФА удалила из Twitter карту РФ без оккупированного Крыма

Международная федерация футбола (ФИФА) разместила в своем Twitter карту России без оккупированного Крыма, подготовленную к презентации, посвященной 500 дням до старта Кубка конфедерации, а затем удалила ее, сообщает Р-спорт.

"Иллюстрационная карта была удалена, чтобы избежать какого-либо недопонимания", - заявил представитель ФИФА.

Карта РФ, на которой отсутствовал Крым, была размещена в среду на странице ФИФА в Twitter, посвященной чемпионату мира в России. Через некоторое время твит был удален.

В свою очередь, Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко подчеркнул: "Ну не надо заострять там, где не нужно заострять. Господи, боже мой, ничего страшного. Это же ФИФА дает, поймите правильно. Ничего страшного. Не обращайте на это внимания".

Кубок конфедераций - турнир национальных сборных, который проводят в стране-организаторе чемпионата мира за год до мирового первенства. Матчи Кубка конфедераций будут сыграны с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех из 12 арен ЧМ-2018: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и на московском стадионе "Открытие Арена". Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Россия получила право провести Чемпионат мира по футболу в декабре 2010 года. На протяжении последних двух лет постоянно раздаются призывы от ведущих мировых политиков, спортивных чиновников и общественных деятелей о необходимости лишить Россию права проведения турнира из-за аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.