Билеты на игру Лиги чемпионов "Динамо" - "Манчестер Сити" поступят в продажу 4 февраля

С 4-го февраля в кассах НСК «Олимпийский» (Троицкая площадь, возле метро «Олимпийская») и стадиона «Динамо» им.Валерия Лобановского (ул.Грушевского, 3) начнется реализация билетов на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2015/2016 гг., в котором киевское «Динамо» примет «Манчестер Сити» (Англия), сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Стоимость билетов на еврокубковый поединок составит 150, 250, 600, 750, 800, 1200 гривен в паблик-сегмент стадиона, 1800 и 2000 гривен в бизнес-сегмент.

.Матч "Динамо" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 24 февраля, на столичном НСК «Олимпийский». Начало - в 21:45.

Как сообщал УНИАН, накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение смягчить санкции к ФК "Динамо" (Киев) и разрешил провести матч ЛЧ против "Манчестер Сити" в присутствии зрителей.