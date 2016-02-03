"Волынь" и молодежный состав "Днепра" примут участие в турнире в Индии

Две украинские команды примут участтие в международной турнире в индийском городе Кожикоде - луцкая "Волынь" и молодежный состав днепропетровского "Днепра", сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Турнир Sait Nagjee Amarsee International Tournament» пройдет с 8 по 21 февраля.

В соревновании участвуют 8 команд, разбитых на две подгруппы. Соперниками подопечных Дмитрия Михайленко стал основной состав клуба из столицы Ирландии Дублина «Шемрок Роверс»,олимпийская сборная Аргентины (U-23) и молодежная команда «Мюнхен 1860» (Германия). Во второй группе собраны «Волынь» (основной состав), бразильский «Атлетико Паранаэнсе», румынский «Рапид» и молодежная команда английского «Уотфорда».

Старт сине-бело-голубых в турнире намечен на 8 февраля, когда они встретятся с ирландцами, 12-го — поединок с аргентинскими олимпийцами и 16-го — с «Мюнхеном 1860». На 18 и 19 февраля запланированы полуфиналы по системе «крест-накрест», а на 21-е — финал.

В поездку, стартовавшую сегодняшним ранним утром из столичного аэропорта «Борисполь» транзитом через Шарджу (ОАЭ) и столицу Индии Дели, тренерский штаб «Днепра» в лице Дмитрия Михайленко, Артема Куслия и Николая Медина взял 19 футболистов: вратари Денис Шелихов, Игорь Варцаба;защитники Дмитрий Нагиев, Александр Сваток, Алексей Ларин, Максим Лопыренок, Владимир Кирычук, Сергей Палюх; полузащитники Александр Васильев, Игорь Когут, Дмитрий Вергун, Денис Костышин, Юрий Вакулко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев, Максим Лунев; нападающие Денис Баланюк, Виталий Киреев, Максим Саламаха.