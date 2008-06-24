Приближается заседание Стратегического совета УЕФА

Заседания Стратегического совета УЕФА 27 июня не будет «судным часом» для Украины и Польши в контексте проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

«У нас нет причин для волнения по этому поводу», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, речь идет об обычном рабочем совещании двух сторон проекта: с одной стороны УЕФА, а с другой – общей команды Польши и Украины.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также заявил, что заседание Стратегического совета 27 июня и заседание, запланированное на сентябрь 2008 года, - это «обычные рабочие моменты». «Они происходят для того, чтобы в УЕФА понимали, есть ли в стране понимание плана действий по реализации проекта. Сегодня такое понимание в стране есть, и наша цель донести эту информацию до УЕФА», - отметил он.

27 июня Национальное агентство презентует в УЕФА Генеральный план развития инфраструктуры, сообщил Е.ЧЕРВОНЕНКО. Он подчеркнул, что этот документ и по форме, и по структуре разработан в едином формате с польской стороной.

«Фактически, недавний визит делегации Национального агентства в Польшу позволил полностью скоординировать все усилия в этом направлении», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО. – «То есть, УЕФА будет иметь дело не с двумя разными командами, а с одной объединенной командой двух стран. На этом я хочу сделать особенный акцент».

Кроме того, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что и визит в Украину президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ не будет иметь негативных последствий.

«Разочарую пессимистов – это не дата приговора для Украины. Просто М.ПЛАТИНИ желает собственными глазами увидеть, как страна готовится к чемпионату. И, честно говоря, мне кажется, что наша страна, с точки зрения морального климата, готова даже больше, чем Австрия и Швейцария», - сказал председатель Нацагентства по подготовке Евро-2012.

Ориентировочная дата визита М.ПЛАТИНИ в Украину - 3 июля с.г.