Матч Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Манчестер Сити" пройдет при зрителях

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение смягчить санкции к ФК "Динамо" (Киев) и разрешил провести матч ЛЧ против "Манчестер Сити" в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также "Динамо" заплатит штраф в размере 50 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, дисциплинарный комитет УЕФА изначально наказал "Динамо" проведением двух домашних матчей без зрителей в еврокубках и одним условно, а также штрафом в размере €100 тысяч. Киевляне понесли наказание за поведение болельщиков клуба во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", который прошел 20 октября 2015 года и завершился со счетом 0:0. В частности, во время встречи фанаты избили темнокожих болельщиков и устроили массовые беспорядки. Условное наказание вступит в силу, если повторится аналогичная ситуация в течение трех лет.

Позже в ФК "Динамо" сообщили, что подадут апелляцию и будут настаивать на отмене решения о проведении второго матча без зрителей. Первая игра без зрителей состоялась в рамках заключительного тура группового этапа ЛЧ "Динамо" - "Маккаби" (Тель-Авив). Киевляне выиграли со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.

Первый матч между "Динамо" и "Манчестер Сити" пройдет 24 февраля. Ответная игра пройдет в Манчестере 15 марта.