Теннисист Стаховский проиграл в первом же круге турнира в Софии

В Софии (Болгария) завершился матч первого круга теннисного турнира Garanti Koza Sofia Open (категория ATP World Tour 250), в котором украинец Сергей Стаховский уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6.

Если в первой партии Стаховский дважды смог выиграть гейм на подаче соперника, то во втором сете брейки в свой актив записывал только Кольшрайбер. При этом украинец проиграл на протяжении матча шесть геймов на своей подаче.

Стаховский еще выйдет на корты в Софии в парном разряде. В первом раунде украино-чешский дуэт Стаховский / Лукаш Длоуги встретится с Хёном Чоном (Корея) и Мэтью Эбденом (Австралия).

Турнир в Софии проходит с 1 по 7 февраля.