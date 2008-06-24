The Times: Гус Хиддинк мог бы стать президентом РФ

После побед на Евро-2008 тренера российской сборной Гуса Хиддинка вполне могли бы избрать президентом РФ подавляющим большинством голосов, если бы он мог баллотироваться, уверена британская The Times.

Хиддинка считают гениальным мастером тактики, который сделал из малоизвестных игроков потенциальных чемпионов Европы. Журналисты называют тренера главной составляющей «российского футбольного чуда». Однако Энди Роксбург, директор УЕФА по техническим вопросам, полагает, что у команды Хиддинка сейчас попросту больше энергии, чем у западноевропейских футболистов. Российская лига, сыграв 11 матчей нового сезона, ушла на каникулы. Благодаря этому сборная физически и психологически не так утомлена, как игроки из Западной Европы.

В четверг россияне встретятся с Испанией и получат шанс расквитаться за поражение на групповом этапе ЧЕ. Особое внимание соперникам следует обратить на Андрея Аршавина, цитирует The Times полузащитника испанцев Сеска Фабрегаса. «Я видел его (на матче с Голландией), он хороший игрок. Раньше я не знал его, но выглядит он хорошо... Мы знаем, что это будет совсем другая игра. У них хорошее качество игры, они конкурентоспособны, молоды, и, думаю, играть с ними будет очень-очень нелегко».

10-й номер, Аршавин – самое блистательное открытие чемпионата и кошмар для подопечных Луиса Арагонеса, предостерегает испанская El Pais.