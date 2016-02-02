Бразилия призвала беременных воздержаться от посещения Олимпиады-2016 из-за лихорадки Зика

Власти Бразилии рекомендовали беременным женщинам пропустить летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за лихорадки Зика. С таким призывом обратился глава администрации президента страны Жак Вагнер, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

«Для беременных существует серьезный риск», — заявил Вагнер. По его словам, вероятность заразиться вирусом Зика для остальных мала. При этом глава администрации подчеркнул, что речи об отмене Игр из-за вспышки заболевания не идет.

1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что быстро распространяющийся вирус лихорадки Зика является угрозой мирового масштаба, и объявила режим чрезвычайного положения. Как заявила гендиректор организации Маргарет Чен, ситуация требует скоординированной международной реакции. Однако при этом нет необходимости вводить ограничения на поездки или торговлю, добавила она.

31 января сообщалось, что в Колумбии выявлено более 20,2 тысячи случаев заражения лихорадкой Зика. Среди заболевших — 2,1 тысячи беременных женщин. 27 января первый зараженный вирусом Зика был выявлен в США. Днем ранее ВОЗ предупредила о том, что вирус Зика в ближайшее время распространится по всем странам Нового Света, за исключением Канады и Чили.

Вирус Зика впервые был выявлен в 1947 году в Уганде, но до недавнего времени считался неопасным для человека. В 2015 году он попал из Африки и Азии в Южную Америку, после чего очень быстро распространился по материку. Заражение происходит через укусы комаров. Считавшийся относительно безвредным микроорганизм, вызывающий болезнь, связали с многочисленными случаями микроцефалии (врожденное уменьшение размеров мозга и черепа, которое приводит к умственной отсталости).

По прогнозам ВОЗ, вирусом Зика могут заболеть от трех до четырех миллионов человек на территории Северной и Южной Америки.