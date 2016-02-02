Фехтовальщица Харлан в девятый раз признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Ее наставник и старший тренер женской сборной Украины по фехтованию на саблях Артем Скороход признан лучшим тренером января в Украине, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в столице Греции, Ольга с подругами по сборной – Алиной Комащук, Еленой Ворониной и Еленой Кравацкой в командном первенстве одержали блестящую победу. На пути к «золоту» девушки были сильнее спортсменок из Германии, Польши, Франции и России.

В полуфинальной встрече с француженками и финале с командой России решающую точку поставила именно Харлан. Благодаря высокому мастерству и настоящему бойцовскому характеру лидера нашей команды украинки сумели переломить ход поединков, наверстать отставание и в итоге праздновали яркие победы над ведущими сборными мира - судьбу встреч, как и в памятном «золотом» олимпийском финале-2008, решил лишь один укол: 45-44 в пользу украинок.

Отметим, что Ольга является абсолютной рекордсменкой по получению ежемесячной престижной награды Национального олимпийского комитета, учрежденной в 2005 году. Лучшей спортсменкой Ольга Харлан становится уже в девятый раз. Следом за ней идут гимнаст Олег Верняев, который уже семь раз получал признание лучшего спортсмена месяца в Украине и биатлонистка Елена Пидгрушная – шесть наград.