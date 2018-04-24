Евро по футзалу: с надеждой на третью медаль

Футбол на паркете (5х5) является одним из немногих весьма успешных игровых видов спорта в нашей стране. Сборная Украины дважды поднималась на пьедестал почета, а ее попадание в финальную часть Евро, в отличие от коллег из классического футбола, факт почти неоспоримый. Лишь однажды, в 1999-м году, в финальной части Евро отечественная сборная не принимала участие.

Нынешний Евро-2016 станет очередной попыткой команды Александра Косенко взойти на пьедестал и, спустя 13 лет, вновь завоевать медаль континентального первенства.

Период расцвета украинской национальной команды по футзалу пришелся на конец 90-х - начало нулевых годов. В 1996-м «желто-голубые» дебютировали на мировом первенстве, и тогда же добились своего наивысшего успеха на Мундиалях – 4-е место. Спустя пять лет, в 2001-м, команда впервые дошла до финала Евро, где проиграла сборной Испании, а спустя еще два года – в 2003-м – повторила собственный успех, также дойдя до финала, но, на сей раз, уступив команде Италии. С той поры выше 4-го итогового места украинцы не поднимались, а последние три турнира – в 2010-м, 2012-м и 2014-м годах неизменно заканчивали на стадии ¼ финала.

Все эти успехи неразрывно связаны с именем Геннадия Лисенчука - тренера, который на протяжении 18 лет – с 1994-го по 2012-й – возглавлял футзальные команды Украины разных возрастов. В частности, кроме успехов с национальной командой, под руководством Лисенчука крупных успехов добилась и молодежная сборная, дважды становившаяся чемпионом мира. Так, в 1998-м году украинцы в финале в дополнительное время обыграли сборную России - 3:2, а в решающем матче ЧМ-2004 одолели команду Бразилии – 3:1. Впрочем, в конце ноября 2012 года, за несколько дней до своего 65-летнего юбилея, Геннадий Лисенчук ушел в отставку сразу с двух постов – президента Ассоциации мини-футбола Украины и главного тренера сборной, после чего в национальной команде начались новые времена.

Спустя полтора года, в июне 2014-го, новым главным тренером национальной и молодежной команд страны стал Александр Косенко – один из лучших игроков команды времен тренера Лисенчука. Косенко - один из самых титулованных игроков в истории украинского футзала. В составе сборной Украины он стал двукратным вице-чемпионом Европы, был участником чемпионата мира 2004 года. Входит в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины за всю ее историю, был неизменным капитаном главной команды.

Контракт с наставником был подписан на 2,5 года, до декабря 2016 года. Таким образом, изначально предполагалось, что под руководством Косенко украинская национальная сборная проведет отборочные циклы к чемпионатам Европы 2016 года в Сербии и чемпионата мира 2016 года в Колумбии.

Отборочный цикл Евро уже пройден, а сейчас уже начинается финальный турнир. Что же касается ЧМ-2016, то после групповых соревнований отборочного цикла (в этом турнире украинцы заняли 1-е место), команде предстоят еще матчи плей-офф. Игры состоятся 22 марта и 12 апреля. В потенциальных соперниках в двухматчевом противостоянии - не входящие в элиту мирового или континентального футзала Венгрия, Беларусь, Сербия, Нидерланды, Словения, Польша и Словакия. Украинцы попали в первую корзину с действительно сильнейшими в Европе на данный момент Италией, Россией, Испанией, Португалией и примкнувшими к ним Азербайджаном и Казахстаном. Кстати, жеребьевка стадии плей-офф отборочного турнира ЧМ-2016 состоится в Белграде 12 февраля, в предпоследний день Евро. Сам чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 2 октября.

Говоря о команде Косенко как о претенденте на медаль нынешнего турнира, нельзя не сказать о том, что накануне Евро-2016 украинская дружина столкнулась с большими кадровыми проблемами. Достаточно отметить, что в турнире не сможет принять участие лидер атаки Николай Белоцерковец. Игрок харьковского «Локомотива» стал лучшим бомбардиром отборочного цикла, забив 8 голов в трех матчах. В основном раунде квалификации Евро-2016 сборная Украины провела три матча, последовательно обыграв Данию (5:2), Бельгию (9:2) и Азербайджан (3:2) – первое место в группе 4. Почти половину из этих голов и забил Белоцерковец.

Важность роли игрока «Локомотива» на площадке весьма велика. Но, как оказалось в декабре, и без лидера команда вполне готова к противостояниям с грозными оппонентами. В конце 2015-го сборная Украины участвовала в групповом этапе отборочного турнира к ЧМ-2016 и, в частности, обыграла сборную Венгрии со счетом 5:3. С венграми же команда Косенко сразится в своем первом матче на Евро-2016.

Говоря о своих ожиданиях накануне турнира, тренер украинцев отмечает: «Если у нас будут удачный день, хорошая форма, то мы сможем на равных играть с любой командой, участвующей в Евро. Возможно все. Одна из наших задач - сыграть с как можно меньшим количеством фолов и дисквалификаций. В таком случае, мы сможем рассчитывать на всех имеющихся игроков. Уже сейчас могу сказать, что турнир сделает много для продвижения футзала по всей Европе».

А касательно неудач в последние годы, трех кряду вылетов в 1/4 финала, и шансов исправить ситуацию на нынешнем турнире, Косенко высказывается крайне осторожно: «Выйти из группы будет сложно. Конечно, мы будем к этому стремиться. Пройти дальше возможно, в прошлые годы мы выбывали в плей-офф по итогам равных матчей, в которых все решали мелкие детали».

11-й по счету футзальный Евро, станет четвертым подряд, который проходит по формуле с участием дюжины команд. На групповом этапе финалисты разбиваются на 4 группы по 3 команды. Играя каждый с каждым (по два матча), команды борются за 1-2 места в своих группах. Дальше проходят восемь из двенадцати команд. Затем из восьмерки лучших составляются пары четвертьфиналов и уже по системе «плей-офф» - на выбывание - команды определяют сильнейшую на континенте.

В группе В компанию сборной Украины составят команды Венгрии и Испании. Соотношение сил в парах Украина – Венгрия и Украина – Испания диаметрально противоположные. У команды Венгрии, как уже было сказано выше, украинцы выиграли в рамках недавнего отбора к ЧМ-2016. Украинцы исторически успешно играли против венгров, которых также одолели в стыковых матчах за выход на Евро-2014. Всего же на счету команд - 11 очных противостояний, в которых украинцы праздновали победу 7 раз, дважды сыграли вничью и дважды – проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей также весьма внушительная – 42:26 в пользу украинцев.

В свою очередь, в противостоянии с Испанией наша команда многие годы является заведомым аутсайдером. «Красная фурия» выиграла 12 из 12 матчей, в том числе (в дополнительное время), и один из самых важных в истории украинской сборной – финал Евро-2001. Из более свежих воспоминаний стоит отметить два поражения украинцев в товарищеских матчах в 2015-м. Впрочем, такая статистика неудивительна. И на месте Украины мог бы стоять целый ряд других национальных сборных. Испания – фаворит турнира и самая титулованная команда в европейском футзале. На счету команды 6 из 9 титулов чемпиона Европы. Дважды Евро выигрывала команда Италии (в том числе, предыдущий Евро-2014) и однажды, в 1999-м, сборная России. Само собой разумеется, сейчас для испанцев не стоит вопрос выхода из группы. Это даже не обсуждается. Дело обстоит намного глобальнее: вопрос в том, чтобы реабилитироваться за провал на Евро-2014, где в полуфинале команда проиграла россиянам (те, впоследствии, проиграли в финале итальянцам).

И сегодня украинцам рассчитывать на благоприятный исход в матче с Испанией можно будет только в случае нереально большого везения. Уж очень сильная концентрация будет у соперника, которому, во чтобы то ни стало, нужно вернуть титул. А, значит, уже первый матч против команды Венгрии станет, по сути, решающим для нашей команды на групповом этапе. И на турнире в целом. Невыход в плей-офф сборной Украины не поймут ни болельщики, ни специалисты. Ведь команда вполне боевая, на ходу. И отсутствие лидера, как показывает практика, не повод для пессимизма.

В остальных группах так же есть свои фавориты (Португалия, Россия, Италия) и команды, которые будут бороться за 2-е место и выход в плей-офф. Назвать явного фаворита в паре Хорватия – Казахстан или Азербайджан – Чехия вряд ли кто-то возьмется. Равно как и предположить, кто сильнее в дуэте Сербия – Словения. А вот фавориты за долгие годы уже приучили к тому, что практически не ошибаются. И за место на пьедестале придется бороться «не щадя живота своего».

Нынешний Евро четко разделен на две части. На текущей неделе – со вторника по воскресенье – пройдут матчи группового турнира. На следующей – с понедельника по субботу – плей-офф. И в канун турнира хочется пожелать Косенко и Ко одного: быть самими собой на этом празднике жизни.

Если команда не «перегорит», не будет понапрасну расплескивать эмоции, а сыграет хладнокровно и на том уровне, на котором может и должна, ее ждет как минимум «свое» 2-е место и выход в плей-офф. А вот там уже пойдет игра нервов и эмоций. И не факт, что потенциальный победитель Группы А сборная Португалии (наименее титулованная из «большой четверки») не занервничает в самый ответственный момент. А там…

В общем, планов громадье.

Кирилл Стадниченко