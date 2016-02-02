"Манчестер Сити" подтвердил назначение Гвардиолы главным тренером команды

Соответствующее письмо от футбольного клуба опубликовал на своей странице в Twitter местный футбольный журналист Джейми Джексон.

В письме подтверждается, что начиная с сезона 2016-2017 главным тренером команды будет Пеп Гвардиола.

Отмечается, что его контракт рассчитан на 3 года.

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City statement on Pep G and Pellegrini pic.twitter.com/NFnOdH6nva — jamie jackson (@JamieJackson___) February 1, 2016

Как сообщает The Guardian, Гвардиола будет иметь возможность потратить 150 миллионов фунтов стерлингов для приобретения новых игроков. Зарплата будущего главного тренера "Манчестер Сити" составит 20 миллионов евро в год (£15,2 млн).

Издание отмечает, что Пеллегрини был пронформован главой клуба Халдооном аль-Мубараком неделю назад. Также отмечается, что Пеллегрини знал о желании "МанСити" получить Гвардиолу еще с июня 2013 года, когда он заменил главного тренера команды Роберто Манчини.

Ранее УНИАН сообщал, что английский "Манчестер Сити" сделает Хосепа Гвардиолу самым високооплачиваемым тренером в мире - они будут платить испанскому специалисту 25 миллионов евро в год.

Напомним, киевское "Динамо" встретится с английским клубом "Манчестер Сити" в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов 24 февраля и 15 марта.