Эксперт УЕФА назвал причину успеха сборной России

Футбольный аналитик УЕФА Энди Роксберг, в прошлом тренировавший сборную Шотландии, считает, что одной из причин успешного выступления российской команды на Евро-2008 являются сроки проведения чемпионата России. По словам Роксберга, российские футболисты выглядят менее уставшими, чем игроки других команд, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

Эксперт УЕФА напомнил, что футболисты большинства команд - участниц чемпионата Европы приехали на турнир после трудного клубного сезона, проходящего по системе "осень - весна". Что касается российских футболистов, то они провели всего 11 туров в чемпионате России, и это, по мнению Роксберга, дает им заметное преимущество.

Аналитик заявил, что подтверждением его слов можно считать дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2008 Голландия - Россия, когда россияне выглядели значительное "свежее" и забили в ворота соперника два гола. Роксберг подчеркнул, что сборная России играет лучше от матча к матчу, а также отметил мастерство игроков и работу главного тренера Гууса Хиддинка.

В полуфинале Евро-2008 россияне сыграют с командой Испании. Этот матч состоится 26 июня. Второй финалист турнира определится 25 июня по итогам встречи Германия - Турция. Обе игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.