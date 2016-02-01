Украинский легионер Прийма перешел из "Торино" в другой итальянский клуб "Фрозиноне"

Украинский защитник клуба итальянской Серии А «Торино» Василий Прийма вторую часть сезона 2015/16 на правах аренды проведет в составе новичка итальянской Серии А «Фрозиноне», сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянского футбольного обозревателя Джанлуку Ди Марцио.

Прийма перешел в «Торино» в октябре 2015-го года в качестве свободного агента после того как прекратил существование донецкий «Металлург». За несколько месяцев успел провести за «быков» всего 1 матч в Кубке Италии, где вышел на замену в концовке игры.

«Фрозиноне» после 22-х туров чемпионата Италии занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков и находясь на расстоянии 7-ми очков от спасительной 17-й строчки.