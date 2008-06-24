Международная гонка в Ривне не состоялась: сгорели мотоциклы

Чрезвычайное происшествие помешало проведению 22 июня на Ривненском мототреке календарной встречи по спидвею в рамках Второй Польской лиги между командами «Спидвей-Ривне» и «Старт» (Гнезно, Республика Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, международная встреча была отменена из-за того, что одиннадцать мотоциклов польских гонщиков превратились в кучу расплавленного металла в результате пожара в автобусе во время перевозки их со Львовщины в Ривне. Водители автобуса не пострадали, а гонщики польской команды прибыли в Ривне еще накануне соревнований.

Пожар случился за четыре часа до начала гонки.

В то же время, руководство ровенского клуба решило не лишать зрителей возможности посмотреть на соревнование, предложив им альтернативу - товарищеский тест-матч под условным названием "сборная клубов Украины" против легионеров команды “Спидвей-Ривне". Таким образом, тренеры ривненской получили возможность увидеть в деле потенциальных новичков команды - поляка Рафала ШОМБЕРСКОГО, россиянина Кирилла ЦУКАНОВА, а также жителей Ривне Александра БОРОДАЯ и Владимира ОМЕЛЬЯНА. Команда легионеров одержала победу - 53:36.

Последующую судьбу поединка «Спидвей-Ривне» и «Старт» (Гнезно) решит Польский мотосоюз.