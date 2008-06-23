Управления госохраны снова зовет Шуфрича на бои без правил

В среду, 25 июня, в помещении спорткомплекса по адресу ул. Каменева, 8 состоятся соревнования на первенство открытого Кубка Управления государственной охраны Украины по боевым искусствам (бои без правил).

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной охраны Украины, соревнования начнутся в 9.00.

Аккредитация журналистов проводится по тел. 281-25-11.

На соревнование официально приглашен народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

См. также Как Шуфрич стал “почетным профессором” в бою без правил (фоторепортаж)