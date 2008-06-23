Управления госохраны снова зовет Шуфрича на бои без правил
23:09, 23 июня 2008Спорт
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Кубок состоится 25 июня
В среду, 25 июня, в помещении спорткомплекса по адресу ул. Каменева, 8 состоятся соревнования на первенство открытого Кубка Управления государственной охраны Украины по боевым искусствам (бои без правил).
Как сообщили УНИАН в Управлении государственной охраны Украины, соревнования начнутся в 9.00.
Аккредитация журналистов проводится по тел. 281-25-11.
На соревнование официально приглашен народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.
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