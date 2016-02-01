"Шахтер" проведет четыре матча на втором зимнем сборе в Испании

1 февраля начинается второй этап зимних сборов «горняков», в рамках которого команда отправится в Испанию, где проведет четыре товарищеских поединка, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Вашему вниманию – расписание матчей «горняков»:

2 февраля, 20:00 (время - киевское). «Шахтер» – «Пяст» (Гливице, Польша)

5 февраля, 20:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Шахтер»

8 февраля, 19:00. «Шахтер» – «Локомотив» (Тбилиси, Грузия)

11 февраля, 14:00. «Раннерс» (Раннерс, Дания) – «Шахтер»

Все игры пройдут в Сан-Педро-дель-Пинатар на «Пинатар Арене». В расписании матчей возможны изменения.

Как сообщал УНИАН, первый сбор в 2016-м году "Шахтер" провел в США, где, в частности, провел матчи с двумя бразильскими клубами в рамках турнира Florida Cup. Дончане сыграли вничью с "Флуминенсе" (1:1) и проиграли "Коринтианс" (2:3).